Египет вводит новые визы для туристов

Прибывающим в аэропорт Луксора будет сделана скидка $10 на визу

Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте увеличивают до 90 дней допустимый срок непрерывного пребывания в стране и вводят новую пятилетнюю визу. Они начнут действовать с 1 июня 2020 года, сообщили египетские СМИ.

"В целях поощрения туризма и развития инвестиций в туристический сектор страны принято решение увеличить до 46 число стран, граждане которых имеют право получать визу на границе, продлить разрешенный период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многоразовой визы на пять лет", – говорится в сообщении.

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По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания в одной поездке не может превышать 90 дней.

Оформить такие визы можно будет только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз.

Принято также решение об облегчении и упрощении процедуры получения египетских виз теми, у кого в паспорте есть визы США, Великобритании или стран Шенгенской зоны.

Кроме того, в период летних месяцев туристам, прибывающим в аэропорт Луксора, будет сделана скидка $10 на визу. В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной – $60.

Все эти изменения нацелены на привлечение в страну иностранных туристов. Это особенно важно сейчас, когда эпидемия коронавируса грозит огромными потерями для индустрии туризма.

По официальным данным, в Египте были зафиксированы два случая заражения, один больной уже выздоровел.

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