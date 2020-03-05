Covid-2019 проник еще в три страны. Статистика эпидемии коронавируса по состоянию на 5 марта

Новые смертельные случаи зафиксированы только в Китае

В материковом Китае за сутки 4 марта зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили органы здравоохранения страны. Общее число инфицированных в материковой части страны составляет 80 409 человек. Количество умерших выросло на 31 человека. Все новые случаи произошли в провинции Хубэй. Число жертв инфекции в материковой части страны достигло 3012 человек.

Число зараженных COVID-19 на утро 5 марта в мире увеличилось до 95 483 человек, об этом свидетельствуют данные Worldometers. Умерли уже 3 286 человек. Выздоровели 53 688 человек.

Коронавирус охватил уже 84 страны и территории. О первых случаях выявления вируса сообщили Словения, Венгрия, Польша.

В Италии за сутки обнаружили 587 новых больных, 28 человек умерли. Всего заболевших 3089.

В Испании подтверждены 57 новых случаев. В Иране – 587 новых случаев.

В США зафиксирован 31 новый случай заражения. Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5755 человек, власти призвали граждан оставаться дома и сообщили о "критическом моменте" в битве за сдерживание коронавируса.

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