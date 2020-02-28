Мировая индустрия туризма потеряет не менее $22 млрд – коронавирус распугал туристов

Такие потери соответствуют наиболее оптимистичному сценарию развития событий

Ущерб туристической отрасли от коронавируса может достигнуть $22 млрд. Об этом сказала глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара в интервью газете El Mundo.

Такую оценку совместно сделали эксперты WTTC и Oxford Economics. Их расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп).

Но потери могут вырасти вдвое и даже втрое, если распространение болезни не удастся остановить. Сильнее всего пострадают страны и территории, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

Потери в $22 млрд соответствуют наиболее оптимистичному сценарию развития событий. Согласно ему, число путешествий китайских туристов по миру сократится на 7%.

Гевара призвала к спокойствию и просит людей не отказываться от путешествий, а следовать рекомендациям правительств. "Например, если правительство рекомендует не ездить в 10 деревень в Италии, это не значит, что туристы не могут поехать в остальную часть страны", – считает она.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в Иране впервые за несколько десятилетий были отменены пятничные молитвы.

Отменен юбилейный 90-й Женевский автосалон, который должен был открыться для прессы уже 2 марта. Причиной стало решение правительства страны запретить проведение публичных мероприятий с присутствием более 1000 человек в одном месте. Запрет введен до 15 марта и, возможно, будет продлен.

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