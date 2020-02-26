Госагентство развития туризма получило своего руководителя
2020-02-26 14:29:36
Конкурс по подбору руководителя агентства был объявлен 2 января
Правительство определило победителем конкурса на должность главы Госагентства развития туризма Марьяну Олеськив. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Владимир Бородянский. Претендовали на должность четыре человека.
До этого назначения, с марта 2016 года Олеськив работала директором львовского коммерческого неприбыльного предприятия "Центр развития туризма".
В 2004 году она окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко (специальность "Экономика предприятия"). После этого работала в частном бизнесе, связанном с организацией мероприятий, маркетингом и политическим консалтингом. В 2011– 2012 годах была руководителем отдела туризма в Одесском городском совете.
Напомним, 2 января Министерство культуры объявило о проведении конкурсов на должности руководителей семи вновь созданных профильных институтов, среди них было и Госагентство развития туризма.
Согласно квалификационным требованиям конкурса, кандидат должен иметь опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере туризма и курортов (кроме осуществления государственного надзора (контроля) в сфере туризма и курортов) – не менее трех лет или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.
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