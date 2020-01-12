Мешают туристам. В Риме запретили продажу сувениров у главных достопримечательностей

Торговать запретили у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона

Власти Рима запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд возле популярных туристических достопримечательностей.

Об этом сообщает Express.

Торговать запретили у Испанской лестницы, Пантеона, фонтана Треви и Пьяццы Навона.

Мэр столицы Италии Вирджиния Раджи сказала, что киоски "запятнают" Рим.

Она добавила, что было принято решение "защитить культурное и монументальное наследие столицы, а также общественную безопасность в людных местах".

Киоски, которые часто располагаются прямо перед памятниками, могут закрыть обзор для туристов и усилить скопление вокруг этих мест.

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"В течение многих лет памятники города были запятнаны продавцами, которые продают напитки, панини и безделушки перед архитектурными жемчужинами Рима. Это больше невозможно терпеть", – заявила мэр города.

Запрет будет распространяться на продавцов в Риме, которые продают такие сувениры, как фигуры Папы Римского, магниты на холодильник и статуэтки Колизея.

Продавцы недовольны новым правилом. Они утверждают, что предоставляют туристам услуги Рима.

Анджело Ди Порто, у которого есть киоск рядом с фонтаном Треви, сказал: "Этим занималась моя семья в течение семи поколений".

Он добавил, что киоск является "законным бизнесом", который платит арендную плату и ряд налогов. Две ассоциации, представляющие владельцев киосков в Риме, пообещали бороться с новыми правилами через региональный административный трибунал.

Как ранее сообщал Фокус:

Украина в 2019 году попала в список стран со средней опасностью для туристов.

За 9 месяцев 2019 года Киев посетило 1,5 млн иностранных туристов. Еще 2,2 миллиона Киев принял украинских посетителей.