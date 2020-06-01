Марсоход Curiosity показал Землю и Венеру на одном фото

Curiosity cфотографировал Венеру и Землю примерно через 75 минут после захода солнца

Марсоход NASA Curiosity с поверхности Марса сфотографировал Землю и Венеру. Снимок опубликован на сайте космического агенства.

На фото Земля и Венера – небольшие светящиеся точки, которые находятся неподалеку друг от друга. Из-за столба пыли на Марсе соседние планеты довольно тусклые на этом изображении – обычно они светят ярче, отмечают в NASA.

Curiosity cфотографировал Венеру и Землю на камеру Mastcam, примерно через 75 минут после захода солнца 5 июня 2020 года (на 2784-й Марсианский день своей миссии).

Один из инженеров Mastcam Марк Леммон говорит, что фото Curiosity нужно для того, чтобы измерить яркость сумерек, ведь в это время года в марсианском воздухе традиционно собирается большое количество пыли.

"Даже умеренно яркие звезды не было видно, когда Curiosity фотографировал Венеру и Землю. На нашей планете также могут быть яркие сумерки после некоторых извержений вулканов", – добавил Леммон.

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