Пандемия коронавируса COVID-19

Трамп похвастался вакциной от СПИДа, которой на самом деле нет

Трамп похвастался вакциной от СПИДа, которой на самом деле нет

Специалисты считают, что его слова могут навредить ряду пациентов

Президент США Дональд Трамп в качестве доказательства возможностей американских ученых разработать вакцину от COVID-19 привел несуществующую вакцину от СПИДа. 

По словам Трампа, он общается с учеными и докторами и до конца года у США будут вакцина и лекарство от коронавируса. "Это люди – лучшие, самые умные, самые выдающиеся", – сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома.

Президент добавил, что именно "они придумали вакцину от СПИДа". "СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", – заявил Трамп.

Но на самом деле, вакцины от СПИДа нет. 

По мнению издания The Hill, Трамп вероятно имел в виду препарат PrEP для профилактики ВИЧ/СПИД, который выпускается в форме таблеток. Он предназначен для так называемой предэкспозиционной, или доконтактной профилактики, то есть о приеме препарата людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом. 

Отмечается, что этот препарат чрезвычайно дорогой, и его нужно принимать регулярно. Вакцину же обычно принимают (вводят) один раз.

Юджин Гу, генеральный директор Cool Quit, считает, что слова Трампа о "вакцине против СПИДа" опасны тем, что люди могут посчитать PrEP вакциной и ограничиться одноразовым приемом, чтобы сэкономить деньги.

"Некоторые пациенты с ограниченными средствами могут решить принять только одну дозу, надеясь, что это работает как вакцинация, потому что они не могут позволить себе больше", – предостерегает он.

Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются не менее 120 фармкомпаний, более десяти вакцин уже проходят клинические испытания.

Как ранее сообщал Фокус: