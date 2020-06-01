Трамп похвастался вакциной от СПИДа, которой на самом деле нет
Специалисты считают, что его слова могут навредить ряду пациентов
Президент США Дональд Трамп в качестве доказательства возможностей американских ученых разработать вакцину от COVID-19 привел несуществующую вакцину от СПИДа.
По словам Трампа, он общается с учеными и докторами и до конца года у США будут вакцина и лекарство от коронавируса. "Это люди – лучшие, самые умные, самые выдающиеся", – сказал он, выступая в Розовом саду Белого дома.
Президент добавил, что именно "они придумали вакцину от СПИДа". "СПИД был смертным приговором, и теперь люди живут, принимая таблетки. Это невероятно", – заявил Трамп.
Но на самом деле, вакцины от СПИДа нет.
По мнению издания The Hill, Трамп вероятно имел в виду препарат PrEP для профилактики ВИЧ/СПИД, который выпускается в форме таблеток. Он предназначен для так называемой предэкспозиционной, или доконтактной профилактики, то есть о приеме препарата людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом.
Отмечается, что этот препарат чрезвычайно дорогой, и его нужно принимать регулярно. Вакцину же обычно принимают (вводят) один раз.
Юджин Гу, генеральный директор Cool Quit, считает, что слова Трампа о "вакцине против СПИДа" опасны тем, что люди могут посчитать PrEP вакциной и ограничиться одноразовым приемом, чтобы сэкономить деньги.
"Некоторые пациенты с ограниченными средствами могут решить принять только одну дозу, надеясь, что это работает как вакцинация, потому что они не могут позволить себе больше", – предостерегает он.
Напомним, по данным ВОЗ, разработкой вакцины от коронавируса сейчас занимаются не менее 120 фармкомпаний, более десяти вакцин уже проходят клинические испытания.
Как ранее сообщал Фокус:
- Американская компания Johnson & Johnson объявила, что начнет раньше, чем ожидалось, тестирование вакцины от коронавируса на людях – во второй половине июля, а не в сентябре.
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- В США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- Китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версию вируса.