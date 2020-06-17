Президент Чехии Земан отказался приезжать на парад Победы в Москву

Как оказалось, причина в действующих мерах по борьбе с коронавирусом

Известный своей пророссийской позицией президент Чехии Милош Земан не посетит Москву 24 июня, когда там пройдет перенесенный парад Победы. Об этом заявил спикер Земана Иржи Овчачек, сообщает vinegret.cz.

"Господин президент сожалеет, что не может присутствовать на праздновании Победы во Второй мировой войне из-за мероприятий, связанных с пандемией коронавируса", – сказал Овчачек.

Вместо Земана Чехию на параде будет представлять посол в России Витезслав Пивонька.

Президент Чехии говорил о намерении принять участие в торжествах к 75-летию победы в Москве еще в прошлом году.

По данным российских СМИ, свое присутствие на московском параде подтвердили президенты Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, а также лидеры непризнанных Южной Осетии и Абхазии. Президент Молдовы Игорь Додон также заявил о намерении принять участие в параде.

Напомним, президент России Владимир Путин распорядился, чтобы парад Победы, который был запланирован на 9 мая, но отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, был проведен 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади прошел парад, посвященный победе над фашистской Германией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 мая в Минске, несмотря на пандемию коронавируса, прошел военный парад по случаю Дня победы.