Украинского спортсмена, пытавшегося в одиночку покорить Фудзияму, нашли мертвым

Тело погибшего украинского спортсмена Алексея Борисенко обнаружено на японской горе Фудзияма, сообщает Kyodo.

Марафонец и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко пропал после того, как решил подняться на Фудзияму в начале марта. Он прилетел в Токио для участия в международном марафоне, который затем был отменен из-за пандемии коронавируса.

С 28 февраля с Борисенко пропала связь. Последний раз его видели в отеле в Токио. В его номере остались личные вещи.

Посольство Украины 7 марта обратилось в полицию Токио с просьбой о поиске 37-летнего спортсмена, который, в одиночку пытался совершить восхождение на Фудзияму.

12 мая полиция обнаружила тело неизвестного мужчины возле вершины самой высокой горы Японии. Теперь стало известно, что им оказался Алексей Борисенко.

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