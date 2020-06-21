Путин допускает, что пойдет на новый срок

Российский лидер еще не решил, будет ли опять баллотироваться в президенты, но не исключил такой возможности, если будет принята поправка к конституции РФ.

Об этом он сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин", передает Российская газета.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в конституции. Посмотрим, там видно будет", – сказал Путин.

При этом он выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок в основной закон России.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия поправки к конституции РФ), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", – сказал Путин.

"Работать надо, а не преемников искать", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин назначил на 1 июля голосование по изменениям в Конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.