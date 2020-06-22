В Израиле успешно испытали вакцину от коронавируса. Пока на хомячках

Израильские ученые сообщили, что создали безопасную и эффективную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2. Но ее испытания пока далеки от завершения

Ученые из Израильского института биологических исследований сообщили об успешном создании и доклинических испытаниях вакцины VSV-∆G-spike. Она состоит из генномодифицированного вируса везикулярного стоматита Индиана (VSV), который умеет кодировать белок-шип (S-белок) на поверхности коронавируса SARS-CoV-2, и тем самым вызывать иммунную реакцию организма. Отчет опубликован на bioRxiv.

VSV – это РНК-вирус, который вызывает заболевания у лошадей, крупного рогатого скота и свиней. Может вызвать гриппоподобную инфекцию у людей. Обычно быстро проходит без лечения. Его и ранее использовали как платформу для создания вакцин.

На этот раз ученые заменили в вирусе "ген", кодирующий его шип-белок, на аналогичный, взятый у SARS-CoV-2. Полученным рекомбинантным вирусом привили золотистых хомячков. Привитые животные набирали вес и не проявляли каких-либо признаков заболевания.

Ученые сообщают, что однократная вакцинация "привела к быстрой и мощной индукции нейтрализующих антител к коронавирусу", и что последующая попытка заразить животных настоящим SARS-CoV-2 через нос в разных концентрациях не привела к развитию у них болезни.

В контрольной группе у хомячков были сильно поражены легкие и обнаружены высокие концентрации вируса, а у привитых была "только незначительная патология и отсутствие вирусной нагрузки".

К достоинствам новой вакцины авторы отнесли то, что VSV может легко "размножаться", он вызывает сильный иммунитет, а удаление из него собственного белка-шипа сильно ослабляет вирус. Ожидается, что у большинства людей будет сильный иммунный ответ на его введение.

Новый кандидат на вакцину теперь должен быть проверен на более крупных животных, а потом на людях. Заявка на патент уже подана, сообщил Israel21c.

Как ранее сообщал Фокус: