"Любители вечеринок" устроили погромы в Штутгарте: пострадали 19 полицейских

В немецком Штутгарте в ночь с субботы на воскресенье произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города. Глава местной полиции Франк Лутц рассказал, что за последние 3-4 недели полиция неоднократно вступала в противостояние с группами "любителей вечеринок", которые собираются в центре города и утраивают беспорядки

Столкновения начались, когда 17-летнего подростка допросили по подозрению в употреблении наркотиков. Ранее полицейские сообщали, что в этот вечер они проводили облаву на наркоторговцев. Об этом изданию TAZ сообщил вице-президент полиции города Томас Бергер.

После этого на центральной площади Шлоссплатц от ста до двухсот человек - преимущественно молодежь - начали забрасывать полицию камнями и бутылками. Толпа росла и вскоре на площади собралось уже более полутысячи человек. Почти все они скрывали лица под масками и капюшонами.

Фото: скриншот

Кроме стычек с полицейскими, группки людей били окна и витрины магазинов, бросали в машины камни. Полиция называет масштаб беспорядков в центре Штутгарта беспрецедентным. Травмы получили 19 полицейских, 12 патрульных машин повреждены. Всего пострадало 40 магазинов, девять из них разграблены, включая ювелирный и мобильных телефонов.

В центр города были дополнительно направлены более двухсот полицейских, ситуация успокоилась только после 02:00 ночи.

"Это были шокирующие сцены, которые заставили меня потерять дар речи. За 46 лет службы в полиции я никогда не сталкивался с подобным", - сказал шеф полиции Штутгарта Франц Лутц.

Фото: Twitter Thomas Uhrle/WDR

Было арестовано 24 участника беспорядков. Половина из них – граждане Германии. Из них трое - мигранты, получившие немецкое гражданство. Остальные 12 задержаных нарушителей - иностранцы.

"Это выходцы из нескольких разных стран. Из Боснии, Португалии, Ирана, Ирака, Хорватии, Сомали, Афганистана. Являются ли они беженцами – неизвестно, но три гражданина Германии – мигранты. Могу сказать, что в беспорядках участвовала пестрая смесь народа со всего мира", - рассказал Лутц на пресс-конференции.

Также он поведал, что за последние недели полиция не раз вступала в конфронтацию с так называемыми "любителями вечеринок". Сейчас, когда дискотеки и ночные клубы все еще закрыты из-за карантина, молодые люди собираются в центре города, распивают спиртные напитки и задирают полицейских. Теперь эти стычки перешли на новый уровень.

Сейчас в Штутгарте спокойно, но улицы продолжают патрулировать усиленные наряды полицейских.

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