Решение о снятии конного памятника бывшему президенту США, установленному у входа в Американский музей естественной истории, было принято руководством музея. Активисты называли его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на заявление президента музея и городских властей.

Памятник состоит из трех элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, а рядом с лошадью идут индеец и африканец. Активисты выступали против этого памятника в течение многих лет.

Решение о демонтаже статуи было принято музеем на фоне протестов против расизма.

При этом, отмечает издание, ранее музей всегда защищал и сохранял подобные объекты наследия прошлого, несмотря на их "неоднозначность".

Президент музея Эллен Фаттер отметила, что подобные памятники – "это губительные и мощные символы системного расизма".

"Пришло время его (памятник Рузвельту) снять", – заявила она.

Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио отметил, что музей попросил убрать конную статую Рузвельта, поскольку темнокожий и индеец представлены так, как будто они "порабощены и расово неполноценны".

Правнук Рузвельта, который является попечителем музея естественной истории, также выступил с заявлением, в котором одобрил снятие памятника.

Президент США Дональд Трамп назвал решение о демонтаже памятника нелепым и призвал не делать этого.

"Это смешно, не делайте этого", – написал он в Twitter.

Бронзовый памятник американскому президенту, который находился у власти с 1901 по 1909 год, был воздвигнут в 1940 году.

26-й президент США Теодор Рузвельт

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Антверпена, в ответ на протесты бельгийцев против расизма, демонтировали памятник королю Бельгии Леопольду II, правление которого известно жестокой колониальной политикой в африканских владениях на территории нынешней Демократической Республики Конго.

Протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.