Трамп обвинил Обаму в госизмене

Действующий глава Белого дома снова заявил о слежке за своей предвыборной кампанией по указанию его предшественника. Действия Барака Обамы он назвал государственной изменой.

Такое заявление Трамп сделал в интервью телеканалу CBN News.

Когда ведущий спросил у него, как квалифицировать слежку за его предвыборной кампанией со стороны администрации Обамы, Трамп ответил: "Измена".

"Это государственная измена. Смотрите, я уже давно сказал, что они шпионили за нашей кампанией. Они прослушивали и записывали нас современной аппаратурой. Я говорил это давно. Как оказалось, я был прав", — отметил Трамп.

Президент США сказал, что с нетерпением ждет результатов расследования спецпрокурора США Джона Дурема под руководством генпрокурора Уильяма Барра, которые изучают, соответствуют ли закону действия ФБР.

"Я хочу при этом оставаться в стороне, иначе это будет выглядеть как политическое вмешательство", – сказал Трамп.

Отметим, сейчас спецпрокурор Джон Дурем ведет дело о вмешательстве ФБР в предвыборную кампанию Трампа в 2016 году, когда правоохранители наткнулись на скрытые контакты его команды с россиянами. При этом, лояльный к Трампу генпрокурор Уильям Барр в мае заявил, что это расследование не приведет к привлечению Обамы к ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

В прошлом году президент США Дональд Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в слежке за собой.