Трамп назвал Байдена более слабым соперником, чем была Клинтон
Согласно данным опроса, Трамп отстает от Байдена на 13 процентных пунктов
Президент Трамп сказал, что Джозеф Байден является более слабым кандидатом, чем Хиллари Клинтон в 2016 году, но "машина" демократов действует лучше, потому что "они в отчаянии". Об этом он сказал в интервью газете The Washington Times.
Указывая на увеличение числа рабочих мест и рост розничных продаж в мае, когда в стране частично возобновили работу, президент заявил, что экономика станет для него "лучшей платформой" для победы в ноябре.
"В третьем квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества", – предсказывает Трамп.
В последнем еженедельном правительственном отчете по безработице в США говорится о 1,5 млн новых заявок на пособие по безработице. Это число снижается уже несколько недель подряд, но все равно оно в два раза выше рекордного показателя, который был до пандемии COVID-19.
Трамп также предположил, что может проиграть выборы только в случае, если голосование пройдет по почте (его могут разрешить в ряде штатов из-за пандемии). По его мнению, демократы смогут воспользоваться этим видом голосования, чтобы обеспечить себе победу.
"Голосование по почте – это единственное, почему я могу проиграть. Потому что демократы жульничают и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", – сказал он.
Опрос, проведенный с 10 по 16 июня агентством Reuters и компанией Ipsos, показал снижение популярности Трампа до семимесячного минимума. Лишь 35% американских избирателей сейчас проголосовали бы за него на президентских выборах. За Байдена проголосовали бы 48% избирателей. Разрыв в 13 процентных пунктов является самым значительным с начала нынешнего года.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп в среду, 17 июня, подписал закон о санкциях против Китая из-за нарушений прав уйгуров.
- Минюст США подал иск на Джона Болтона из-за подготовки книги о работе в Белом доме.
- Президент США Дональд Трамп угрожает Джону Болтону уголовной ответственностью, если он опубликует книгу о своей работе в Белом доме.