Трамп назвал Байдена более слабым соперником, чем была Клинтон

Президент Трамп сказал, что Джозеф Байден является более слабым кандидатом, чем Хиллари Клинтон в 2016 году, но "машина" демократов действует лучше, потому что "они в отчаянии". Об этом он сказал в интервью газете The Washington Times.

Указывая на увеличение числа рабочих мест и рост розничных продаж в мае, когда в стране частично возобновили работу, президент заявил, что экономика станет для него "лучшей платформой" для победы в ноябре.

"В третьем квартале будет самый высокий ВВП в истории человечества", – предсказывает Трамп.

В последнем еженедельном правительственном отчете по безработице в США говорится о 1,5 млн новых заявок на пособие по безработице. Это число снижается уже несколько недель подряд, но все равно оно в два раза выше рекордного показателя, который был до пандемии COVID-19.

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Трамп также предположил, что может проиграть выборы только в случае, если голосование пройдет по почте (его могут разрешить в ряде штатов из-за пандемии). По его мнению, демократы смогут воспользоваться этим видом голосования, чтобы обеспечить себе победу.

"Голосование по почте – это единственное, почему я могу проиграть. Потому что демократы жульничают и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые районы, в основном, республиканские", – сказал он.

Опрос, проведенный с 10 по 16 июня агентством Reuters и компанией Ipsos, показал снижение популярности Трампа до семимесячного минимума. Лишь 35% американских избирателей сейчас проголосовали бы за него на президентских выборах. За Байдена проголосовали бы 48% избирателей. Разрыв в 13 процентных пунктов является самым значительным с начала нынешнего года.

Как ранее сообщал Фокус: