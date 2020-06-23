В Мексике произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами

23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла с эпицентром в более 300 км от столицы Мехико. Специалисты предупреждают об угрозе цунами.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.

Сейсмологические агентство Мексики сообщает, что землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.

О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил о возможности образования опасной приливной волны в пределах 1000 километров от эпицентра подземных толчков.

Предупреждение выпущено для Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

Как ранее сообщал Фокус: