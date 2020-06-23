В Мексике произошло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами
23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла с эпицентром в более 300 км от столицы Мехико. Специалисты предупреждают об угрозе цунами.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
По данным ведомства, землетрясение произошло в 9 км от города Эль Коюль (штат Оахака), очаг располагался на глубине 33 км.
Сейсмологические агентство Мексики сообщает, что землетрясение произошло в 23 км к югу от курортного города Крусесита.
О жертвах и разрушениях пока ничего не известно.
Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил о возможности образования опасной приливной волны в пределах 1000 километров от эпицентра подземных толчков.
Предупреждение выпущено для Мексики, Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.
Как ранее сообщал Фокус:
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