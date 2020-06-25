В России начался референдум по обнулению сроков Путина

Помимо традиционных мест для голосования, сделать это можно в специальных шатрах во дворах домов, больницах, на предприятиях и вокзалах. Можно проголосовать и дома – члены комиссии придут к голосующему урной, куда можно будет опустить заполненный бюллетень. В Москве и Нижнем Новгороде действует электронная система голосования.

Подсчет голосов будет осуществляться ежедневно после 20:00 по местному времени, а 1 июля – по всем семи дням голосования.

Закон о внесении поправок в Конституцию Владимир Путин подписал еще в марте, после того, как его одобрили Дума и Совет Федерации. Однако Путин пообещал, что он вступит в силу, только в случае одобрения на референдуме. Тогда планировалось, что голосование пройдет 22 апреля, но его перенесли из-за коронавируса. Порога явки на голосовании нет, но как пишут РосСМИ в Кремле планируют добиться участия в голосовании 55% избирателей. Для этого, кроме удлинения термина референдума, также упростили голосование на дому.

Поправок довольно много – почти две сотни. Но главное в них та, что Путин, при его желании, сможет руководить страной до 2036 года (из положения, ограничивающего время правления "двумя сроками подряд", будет исключено слово "подряд", однако в случае приянтия все предыдущие президентские сроки автоматически "обнулятся").

По данным соцопросов, приводимым российскими оппозиционерами, против поправок настроено 32%, а за них выступает 44%; в Москве против поправок к Конституции выступает 43%, за – 46%, против обнуления сроков Путина – 48%, за – 40%.

Как ранее сообщал Фокус: