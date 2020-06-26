Черногория повторно вводит карантин из-за коронавируса

Среди введенных ограничений – запрет на проведение спортивных мероприятий и политических акций на открытом воздухе.

Черногория спустя месяц после того, как власти объявили страну свободной от коронавируса, вновь вводит карантинные ограничения, сообщает Reuters.

"Из-за увеличения числа активных случаев COVID-19, импортированных из-за границы и разнесенных внутри страны, комитет постановил: запрещаются все политические собрания в общественных местах на открытом воздухе, запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях", – говорится в сообщении.

Также запрещаются собрания верующих в общественных местах на открытом воздухе, кроме территории религиозных объектов, похороны проходят только в узком кругу родных.

Всего за время эпидемии в Черногории было зарегистрировано более 420 заражений и 9 летальных исходов. За последние 10 дней – 100 новых случаев.

В соседней Сербии наблюдается та же ситуация. Из-за вспышки COVID-19 за последние дни там решено перепрофилировать несколько больниц только под прием пациентов, заразившихся коронавирусом, сообщает Радио Свобода.

Хорватия ранее сообщила, что возобновляет действие двухнедельного карантина для приезжих из других балканских стран, включая Сербию.

Как ранее сообщал Фокус:

Черногория 2 июня официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. На тот момент в стране не фиксировались новые случаи заболевания на протяжении 28 дней.