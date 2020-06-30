Конец мечтам о демократии. Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга

Президент Китая Си Цзиньпин подписал скандальный закон, который по словам правозащитников, эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова. Также Пекин будет иметь абсолютную власть над тем, как толковать новый закон

Китай официально принял спорный закон о нацбезопасности Гонконга, который дает КНР новые полномочия и ограничивает свободы специального административного района. Об этом сообщает ВВС.

Принятый документ предусматривает уголовную ответственность за такие действия, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными антикитайскими силами. По словам правозащитников, закон также эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова.

На такой шаг Китай пошел после роста протестов в Гонконге, а также из-за увеличившихся призывов за демократию и отделение района от КНР.

Государственное информагентство Китая Синьхуа уже подтвердило, что президент Си Цзиньпин подписал закон, который был добавлен к Основному закону Гонконга, принятому как мини-конституция 50 лет назад. Отмечается, что закон может вступить в силу уже в среду, 1 июля.

Одна из главных продемократических организаций Гонконга Demosisto уже отреагировала на новость заявив, что полностью прекращает свою деятельность. Раннее организацию покинул один из ее основателей и известных активистов Гонконга Джошуа Вонг.

Но другие активисты-ветераны Гонконга говорят, что присоединятся к масштабному шествию в среду, 1 июля, даже несмотря на риск ареста в соответствии с новым законом.

Пока текст закона о нацбезопасности в Гонконге опубликован не был. Но уже известно, что в Гонконге появится новое ведомство, которое будет заниматься не только делами о национальной безопасности, но также будет наделено другими полномочиями, такими как надзор за образованием в области нацбезопасности в школах Гонконга.

Кроме этого, город должен будет создать собственную комиссию по нацбезопасности для обеспечения соблюдения нового закона с назначенным в Пекине советником. Исполнительный директор Гонконга будет назначать судей для рассмотрения дел по вопросам нацбезопасности, что вызывает опасения по поводу независимости судей.

И самое важное, по мнению правозащитников, Пекин будет иметь абсолютную власть над тем, как толковать новый закон. Если закон будет противоречить законодательству Гонконга, приоритетным всегда будет пекинский закон.

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