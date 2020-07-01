В Праге коронавирусу устроили прощальную вечеринку за 500-метровым столом
Жители столицы Чехии решили с размахом попрощаться с коронавирусом. На Карловом мосту был установлен гигантский стол, за которым горожане общались без соблюдения дистанции и делились едой
Жители Праги попрощались с коронавирусом, устроив вечеринку на Карловом мосту за 500-метровым столом. Об этом сообщает ВВС.
Для того, чтобы попасть на вечеринку в столице Чехии нужно было заранее зарегистрироваться. Участники прощальной вечеринки для коронавируса приносили с собой еду и напитки. Никто из них не соблюдал правила социального дистанцирования, наоборот всех участников поощряли общаться друг с другом и делиться едой с соседями за столом.
По словам организаторов, вечеринку на Карловом мосту удалось провести из-за отсутствия туристов в годе.
"Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, что они не боятся взять бутерброд у своего соседа", – говорит организатор Ондрей Кобза.
На данный момент в Чехии подтверждено 11 954 случаев коронавируса, 7771 человек выздоровел, а 349 умерли.
В Чехии не было широкого распространения коронавируса так как власти быстро отреагировали на пандемию коронавируса, введя жесткий карантин. На минувшей неделе чехам были разрешены массовые собрания для более 1 тыс. человек. Ограничения на количество посетителей также были сняты с бассейнов, музеев, зоопарков и замков. Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.
В это же время, ВОЗ заявила, что эпидемия COVID-19 еще даже не приблизилась к завершению. Введенные по всему миру ограничения притормозили, но не остановили распространение коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 1 июля в мире зафиксировано 10 586 591 случаев коронавируса при 513 929 летальных исходах и 5 795 971 выздоровевших. Сейчас последнюю строчку антирейтинга с 227 тыс. заболевших занимает Иран, но у Мексики инфицированных всего на тысячу меньше – 226 тыс.
- По состоянию на 1 июля в Украине зафиксировали 44 998 случая инфицирования коронавирусом при 1173 летальных исходах и 19 548 случаях выздоровления. За сутки - 664 новых случая COVID-19.