Не менее 350 слонов погибли в Ботсване при загадочных обстоятельствах

Первые сообщения о случаях смерти слонов появились 11 мая. На территории Ботсваны живет треть всех африканских слонов.

Директор службы по охране природы базирующейся в Великобритании благотворительной организации National Park Rescue Найл Маккенн назвал ситуацию катастрофическим вымиранием, передает телеканал Sky News.

Ботсвана является домом для трети всех африканских слонов, поэтому данные события могут оказать значительное влияние на мировую популяцию слонов.

По словам местных жителей, они видели еще несколько ослабленных особей, поэтому число смертей среди слонов может расти.

Согласно данным аэрофотосъемки, останки почти 70% погибших слонов находятся в местах водопоев. Причина массовой гибели пока не известна. Браконьерство и сибирская язва как возможные причины гибели слонов специалисты уже исключили.

Численность слонов в Ботсване возросла с 80 тыс. в конце 1990-х годов до 130 тыс. в последние годы.

Как ранее сообщал Фокус: