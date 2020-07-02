В масштабном ДТП в Польше пострадали 16 украинцев

Шесть – госпитализированы, один из них – в критическом состоянии.

Авария произошла вблизи города Богуславице Силезского воеводства. Всего в автобусе было около 40 украинцев. В ДТП столкнулся автобус украинского перевозчика и два грузовика. Об этом Укринформу сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.

"В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии", – сказано в сообщении.

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Среди пострадавших нет детей. Раненых доставили в больницы вертолетами. Кроме того, людей, которые не нуждаются в медпомощи, временно расселили в гостинице.

Сейчас украинские консулы вместе с местными властями пытаются установить перевозчика.

Польское издание TVN24 сообщает, что авария произошла около 15:00 по киевскому времени. Загорелись два грузовика, в одной из них были "опасные вещества".

Как ранее сообщал Фокус:

На луганщине полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута", в результате чего водитель маршрутки был госпитализировали в тяжелом состоянии, а 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.

14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.