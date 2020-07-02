В масштабном ДТП в Польше пострадали 16 украинцев
Шесть – госпитализированы, один из них – в критическом состоянии.
Авария произошла вблизи города Богуславице Силезского воеводства. Всего в автобусе было около 40 украинцев. В ДТП столкнулся автобус украинского перевозчика и два грузовика. Об этом Укринформу сообщили в генконсульстве Украины в Кракове.
"В результате аварии повреждения различной степени получили 16 человек, из которых шесть человек госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии", – сказано в сообщении.
Среди пострадавших нет детей. Раненых доставили в больницы вертолетами. Кроме того, людей, которые не нуждаются в медпомощи, временно расселили в гостинице.
Сейчас украинские консулы вместе с местными властями пытаются установить перевозчика.
Польское издание TVN24 сообщает, что авария произошла около 15:00 по киевскому времени. Загорелись два грузовика, в одной из них были "опасные вещества".
Как ранее сообщал Фокус:
- На луганщине полицейский, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento, допустил столкновение с маршрутным такси "Рута", в результате чего водитель маршрутки был госпитализировали в тяжелом состоянии, а 8 пассажиров обоих транспортных средств – с телесными повреждениями различной степени тяжести.
- 14 июня в Киеве водитель Hyundai врезался в две машины и полицейскую, которая оформляла ДТП. Авария произошла около 15:00 на проспекте Палладина между Nissan и неизвестным автомобилем, который скрылся с места происшествия.
- В Харькове полицейский врезался в патрульный автомобиль. Травмы получили полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля.