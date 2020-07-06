"Он был всегда". В Великобритании выдвинули версию о некитайском происхождении коронавируса

Появляется все больше доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, уже давно, возможно десятилетия, существует в разных регионах мира, но находился в спящем состоянии.

Старший научный сотрудник Центра доказательной медицины (CEBM) Оксфордского университета Том Джефферсон в интервью газете The Daily Telegraph высказал предположение, что коронавирус распространился по миру не из Китая. По его словам, появляется все больше доказательств того, что он существует в спящем состоянии уже давно в разных регионах мира. Как только сложились подходящие для него внешние условия, он "проснулся".

В подтверждение этой версии Джефферсон приводит данные анализов сточных вод, взятых в разных регионах мира задолго до вспышки в Китае. Так, коронавирус был обнаружен в образцах сточных вод, собранных в Барселоне в марте 2019 года, в Турине – в декабре 2019 года, в бразильском Флорианополисе – в ноябре 2019 года.

Подобные странности происходили и с "испанкой" (испанским гриппом, возбудитель которого схож с нынешним коронавирусом). В 1918 году около 30% жителей островного Западного Самоа умерли от "испанки", а у них не было никаких контактов с внешним миром.

"Объяснение этого может быть лишь в том. что эти вирусы не приходят и не уходят. Они всегда с нами, но что-то заставляет их в какой-то момент сработать", – считает Джефферсон. Таким спусковым механизмом могут быть условия окружающей среды или плотность населения. "И вот в этом нам нужно разобраться", – отметил эксперт.

По его словам, для существования коронавируса в спящем состоянии, по-видимому, идеальны условия канализации, мясоперерабатывающих заводов и подобных мест. Наибольшая концентрация вируса обнаруживалась в этих местах там, где температура постоянно составляет около четырех градусов.

Между тем, ВОЗ считает, что коронавирус главным образом распространяется в виде крупных респираторных капель, которые попадают в воздух при чихании или кашле, а после быстро оседают на пол. Но 239 ученых из 32 стран мира призвали ВОЗ пересмотреть свою позицию, так как полагают, что коронавирус может распространяться и с более мелкими аэрозольными частицами.

По мнению исследователей, новые вспышки коронавируса на фоне смягчения карантина происходят в значительной степени из-за неправильного поведения во время пандемии. Люди меньше носят маски и не соблюдают правила социального дистанцирования.