Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

По версии ФСБ, Иван Сафронов работал на одну из спецслужб стран НАТО.

В Москве задержали советника гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Задержание не связано с текущей работой Сафронова в госкорпорации, говорят в "Роскосмосе"..

По версии ФСБ России, работал на одну из спецслужб стран НАТО. Сафронов собирал и передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ, составляющие государственную тайну.

По делу о госизмене Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

Сафронов был назначен советником генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. На новом месте Сафронов должен был заниматься выстраиванием информационной политики в "Роскосмосе" и на входящих в госкорпорацию предприятиях.