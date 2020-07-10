В Шотландии продают остров с великолепными видами и колонией диких валлаби

В Шотландии продают остров посреди живописного озера. Об этом пишет The Guardian.

Остров Инчконначан на озере Лох-Ломонд более семи веков принадлежал семье Колкухоунов. Он необитаем и представляет собой настоящий уголок нетронутой дикой природы. Цена невысока – полмиллиона фунтов стерлингов.

Остров Инчконначан на озере Лох-Ломонд

Валлаби на острове Инчконначан на озере Лох-Ломонд

Там произрастают столетние дубы, березы и старые ели. Люди на острове не живут, зато водятся выдры, косули, пятнистые олени и целая колония валлаби, сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых.

Валлаби живут на острове более восьмидесяти лет с того времени, как их поселила там тогдашняя владелица острова – леди Фиона Брайд Гор. Сколько их там всего – никто не знает. Новому владельцу острова будет запрещено что-либо радикально менять на острове, и тем более, избавляться от валлаби. Только если им найдут новый дом в заповеднике. Но Майк Флинн, главный управляющий Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, считает, что валлаби жили на острове десятилетиями и их следует оставить в покое. "Учитывая, как долго они живут в дикой природе, и тот факт, что они не наносят значительный экологический ущерб, мы считаем, что было бы лучше, если бы их оставили на острове", - считает Флинн.

Коттедж на острове Инчконначан на озере Лох-Ломонд

Кемпинг на острове Инчконначан на озере Лох-Ломонд/Все фото: Paddling for Fun

Новый владелец сможет построить новый дом, лодочный сарай и пристань. Но пользоваться всем этим он сможет только 60 дней в году.

Кроме леса и животных на острове расположены развалины коттеджа 1920-х годов с надворными постройками и несколько живописных бухт.

Сейчас остров размером в 42 квадратных гектара изредка посещают туристы, которые приплывают на лодках из деревень Лусс, Балмах и Баллох. Также валлаби иногда переплывают озеро и отправляются на прогулку. В 2008 году одного из них сбил автомобиль на шоссе А82.