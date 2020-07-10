Китай обнаружил коронавирус в импортируемых креветках из Эквадора

В прошлом месяце в Китае заявили, что импортированный лосось мог быть виновником новой вспышки COVID-19 в Пекине.

Власти КНР сообщили, что обнаружили коронавирус в нескольких партиях импортированных охлажденных креветок. Об этом сообщило Bloomberg.

Вирус был обнаружен в партиях морепродуктов, поставленных с трех фабрик в Эквадоре. На их продукцию уже наложен запрет. Вирус находился как на упаковках, так и внутри них.

"Результат теста не означает, что вирус является заразным, но он указывает на наличие недостатков в правилах безопасности компаний, поставляющих пищевые продукты", – сказал Би Кексин, директор бюро по безопасности импорта и экспорта продуктов питания в таможенном департаменте. "Таможня будет и далее усиливать контроль импортируемых продуктов холодной цепи", – заверил он.

Напомним, в прошлом месяце в Китае указали на то, что импортированный лосось мог быть виновником новой вспышки COVID-19 в Пекине. После этого супермаркеты убрали эту рыбу с полок. КНР тогда же начала массовое тестирование импорта холодной продуктов в портах и ​​заблокировал поставки с 23 мясных заводов в Бразилии, Великобритании, США и Германии, которые сообщали об инфекции среди рабочих.

Тем не менее, китайские официальные лица соглашаются с мировыми экспертами, что риск передачи вируса через импортные продукты питания является низким. Поэтому за рубежом недоумевают, почему Китай продолжает тестировать и прекращать поставки продуктов.

Би Кексин отвечает: "Это необходимая мера, принятая для защиты здоровья людей, которая не нарушает нормальную международную торговлю".

На сегодня таможенные органы Китая протестировали в общей сложности 228 тысяч образцов. Практически все они оказались "чистыми". Партии же креветок с положительным результатом были доставлены в порты Даляня и Сямыня, они уничтожены.

Напомним, ВОЗ считает, что коронавирус главным образом распространяется в виде крупных респираторных капель, которые попадают в воздух при чихании или кашле, а после быстро оседают на пол. Но 239 ученых из 32 стран мира призвали ВОЗ пересмотреть свою позицию, так как полагают, что коронавирус может распространяться и с более мелкими аэрозольными частицами.