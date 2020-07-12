Произвольные задержания. США предупреждают своих граждан о риске быть арестованными в Китае

Госдепартамент США предупреждает американцев в Китае о том, что они могут быть задержаны в стране за критику китайского правительства, даже в личных электронных беседах

США предупредили своих граждан в Китае "проявлять повышенную осторожность" из-за высокого риска произвольных задержаний и запретов на выезд, которые не позволяют иностранцам покидать страну. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что американские граждане могут попасть в тюрьму на длительный срок без консульской поддержки и без объяснения деталей предполагаемого преступления.

Предупреждение было разослано Госдепом на электронные почты гражданам США в Китае. Предостережение опубликовали после того, как Пекин принял закон о нацбезопасности в Гонконге. Документ был разработан так, что под его влияние также попадают и нерезиденты Китая.

Адвокаты и активисты предупреждают, что Китай может использовать законодательство для предъявление обвинений любому человеку из любой страны, чтобы заглушить критику.

В Госдепе не уточнили, чем было вызвано подобное предостережение, но предупредил, что критика китайского правительства, даже в частных беседах, может быть использована против иностранных граждан.

"Сотрудники служба безопасности могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой правительства Китая", – добавили в Госдепе.

На минувшей неделе Австралия выпустила аналогичное предупреждение из-за риска произвольных арестов в Китае, который Пекин назвал "совершенно нелепым и дезинформационным".