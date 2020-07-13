Мигранты-рабочие на стройке Газпрома устроили погром из-за невыплаты зарплат

Усмирять строителей пришлось Росгвардии, зачинщики были задержаны. На них открыли дело о хулиганстве.

Строители Амурского газоперерабатывающего завода разгромили офис компании подрядчика. Работники пожаловались, что несколько месяцев не получали зарплату. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Беспорядки произошли в вахтовом городке подрядной организации Renaissance Heavy Industries. В результате погрома "был нанесен ущерб ряду бытовых и административных помещений данной организации".

"Причиной возникновения конфликтной ситуации стали разногласия между сотрудниками Renaissance Heavy Industries и ее руководством по вопросам дополнительного финансового вознаграждения", – сообщили в пресс-релизе и добавили, что подрядчики "своевременно и на постоянной основе получают оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту".

По данным Vesti.ru, мигранты требовали повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина.

Усмирять строителей пришлось Росгвардии, зачинщики, как уточнили в пресс-центре Амурского ГПЗ, были задержаны. Открыто дело по факту хулиганства.

На сайте прокуратуры Амурской области отмечается, что работники Renaissance Heavy Industries требовали увеличения зарплаты, тогда как ряд источников отмечают, что к бунту привела трехмесячная задержка с выплатой денег. Надзорный орган заинтересовался соблюдением строительной организацией трудовых прав рабочих.