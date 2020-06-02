Европа задыхается от газа: хранилища заполнены, спрос падает, цены низкие, – Bloomberg

2020-06-02 16:22:54

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Избыток газа настолько велик, что сокращение российских поставок пока не сказалось на ценах

Спрос на газ в Европе падает на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хранилища газа заполнены значительно больше, чем обычно в это время года. Импорт сжиженного газа (СПГ) приостановлен, несмотря на то, что цены на него сейчас рекордно низкие.

"Европа задыхается от газа", – делается вывод в статье, опубликованной Bloomberg.

В последние дни "Газпром" сократил поставки газа через газопровод "Ямал – Европа", идущий через Беларусь и Польшу, но европейские цены на газ этого пока не заметили.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией, но пока не видят оснований для роста цен.

"Спрос на газ очень низкий, а низкие цены являются сигналом к ​​сокращению поставок, – считает Тревор Сикорски, аналитик лондонской Energy Aspect. – Цены будут оставаться в диапазоне, в котором они будут оказывать давление на поставки. Снижения поставок в настоящее время всего лишь сдерживает падение цен".

Поставки газа из России по трубопроводу "Ямал – Европа" на прошлой неделе остановились из-за того, что истек долгосрочный контракт. 1 июня они возобновились, но "Газпрому" теперь приходится ежедневно резервировать мощности, ориентируясь на прогноз спроса.

По словам Хадриена Коллино, старшего аналитика в Wood Mackenzie, сокращение поставок из России является временным. Вероятно, экспорт увеличится в июне, когда у "Газпрома" появятся долгосрочные контракты.

Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем торговом рынке Европы, упали до 3,35 евро за 1 МВт*час в прошлом месяце, или около 40 долларов за тысячу кубометров. Эти уровни цен указывают на то, что экономика поставок ухудшилась даже для поставщиков с низкой себестоимостью, таких как "Газпром", для которого транзит обходится в среднем по 47 долларов за 1000 кубических метров для наземных трубопроводов (данные "ВТБ Капитал").

динамика цен на газ на европейском хабе

"Газпром" уже заявил, что его экспорт упадет до 167 млрд кубометров газа в этом году с рекордных 199 млрд в прошлом.

Запасы СПГ в Европе находятся на рекордных для времени года уровнях. Однако Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, уже заявил, что не будет сокращать поставки.

И хотя США, наиболее быстро растущий производитель СПГ в мире, отменили некоторые поставки в июне и июле, их экспорт все равно выше на 10% в годовом исчислении.

Фьючерсы на природный газ в США с поставкой до сентября сейчас выше, чем цены в Нидерландах. "Экономика поставок СПГ в Европу из США сомнительна, когда цена, которую экспортеры США имеют дома, выше, чем та, которую они получают в Европе", – сказал Дмитрий Лукашов из "ВТБ Капитал".

Поставки из Норвегии сократились примерно на 11% в годовом измерении. Страна может остановить добычу на двух своих месторождениях: Тролле и Осеберге, считает Сикорский.

"Производители должны сократить поставки, и вопрос заключается только в том, в какой степени их ограничивает договорная обязанность поставлять газ, даже если спрос снижается", – резюмировал Кристоф Меркель, управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy.

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