Европа задыхается от газа: хранилища заполнены, спрос падает, цены низкие, – Bloomberg

Избыток газа настолько велик, что сокращение российских поставок пока не сказалось на ценах

Спрос на газ в Европе падает на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Хранилища газа заполнены значительно больше, чем обычно в это время года. Импорт сжиженного газа (СПГ) приостановлен, несмотря на то, что цены на него сейчас рекордно низкие.

"Европа задыхается от газа", – делается вывод в статье, опубликованной Bloomberg.

В последние дни "Газпром" сократил поставки газа через газопровод "Ямал – Европа", идущий через Беларусь и Польшу, но европейские цены на газ этого пока не заметили.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией, но пока не видят оснований для роста цен.

"Спрос на газ очень низкий, а низкие цены являются сигналом к ​​сокращению поставок, – считает Тревор Сикорски, аналитик лондонской Energy Aspect. – Цены будут оставаться в диапазоне, в котором они будут оказывать давление на поставки. Снижения поставок в настоящее время всего лишь сдерживает падение цен".

Поставки газа из России по трубопроводу "Ямал – Европа" на прошлой неделе остановились из-за того, что истек долгосрочный контракт. 1 июня они возобновились, но "Газпрому" теперь приходится ежедневно резервировать мощности, ориентируясь на прогноз спроса.

По словам Хадриена Коллино, старшего аналитика в Wood Mackenzie, сокращение поставок из России является временным. Вероятно, экспорт увеличится в июне, когда у "Газпрома" появятся долгосрочные контракты.

Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах, крупнейшем торговом рынке Европы, упали до 3,35 евро за 1 МВт*час в прошлом месяце, или около 40 долларов за тысячу кубометров. Эти уровни цен указывают на то, что экономика поставок ухудшилась даже для поставщиков с низкой себестоимостью, таких как "Газпром", для которого транзит обходится в среднем по 47 долларов за 1000 кубических метров для наземных трубопроводов (данные "ВТБ Капитал").

"Газпром" уже заявил, что его экспорт упадет до 167 млрд кубометров газа в этом году с рекордных 199 млрд в прошлом.

Запасы СПГ в Европе находятся на рекордных для времени года уровнях. Однако Катар, крупнейший в мире поставщик СПГ, уже заявил, что не будет сокращать поставки.

И хотя США, наиболее быстро растущий производитель СПГ в мире, отменили некоторые поставки в июне и июле, их экспорт все равно выше на 10% в годовом исчислении.

Фьючерсы на природный газ в США с поставкой до сентября сейчас выше, чем цены в Нидерландах. "Экономика поставок СПГ в Европу из США сомнительна, когда цена, которую экспортеры США имеют дома, выше, чем та, которую они получают в Европе", – сказал Дмитрий Лукашов из "ВТБ Капитал".

Поставки из Норвегии сократились примерно на 11% в годовом измерении. Страна может остановить добычу на двух своих месторождениях: Тролле и Осеберге, считает Сикорский.

"Производители должны сократить поставки, и вопрос заключается только в том, в какой степени их ограничивает договорная обязанность поставлять газ, даже если спрос снижается", – резюмировал Кристоф Меркель, управляющий директор консалтинговой компании Merkel Energy.

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