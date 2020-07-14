ВОЗ видит четыре основных сценария развития заболевания коронавирусом

Все страны подвержены риску, но сложность ситуации с COVID-19 в них разная.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал на брифинге, что несмотря на то, что ежедневное число смертей в мире остается относительно стабильным, ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

ВОЗ видит, что заболевание в мире распространяется по согласно четырем основным сценариям.

Первый сценарий реализуется в странах, которые были предупреждены о вспышке COVID-19. Это некоторые страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки. Они быстро и эффективно отреагировали на первые случаи заражения. В результате им удалось избежать крупных вспышек.

Второй сценарий – масштабные вспышки заболевания, которые удалось взять под контролирольь благодаря сильному руководству и населению, придерживающемуся основных мер профилактики (многие страны Европы).

Третий сценарий – странам удалось преодолеть первый пик заболевания, но после ослабления ограничений болезнь вернулась. Примеры таких стран глава ВОЗ не привел, а только сказал, что "многие страны выбрали неверный путь в борьбе с инфекцией".

Четвертый сценарий – интенсивное распространение инфекции. Это происходит в Северной и Южной Америке, Южной Азии и нескольких странах Африки. "Однако мы знаем из первых двух ситуаций, что никогда не поздно взять вирус под контроль, это можно сделать даже при очень активной его передаче вируса", – сказал Гебрейесус.

В мире по состоянию на 14 июля количество случаев инфицирования коронавирусом составляет 13 234 687, 575 466 человек скончались, а 7 695 922 – выздоровели. За сутки число заболевших увеличилость более чем на 200 тысяч человек.