Китай назвал незаконными праймериз в Гонконге, где проголосовало 600 тысяч человек

Демократические силы провели собственные праймериз, на которых выбирали кандидатов на выборы в Законодательный совет города.

Китай назвал незаконными праймериз, которые провели на минувших выходных демократические силы Гонконга, чтобы выбрать кандидатов для предстоящих выборов в Законодательный совет города. Об этом сообщает The Guardian.

Праймериз в Гонконге, не являлась официальной частью избирательного процесса, привлекли около 600 тыс. человек. Жители города приняли участие в предварительном голосовании, чтобы выбрать кандидатов от оппозиции, которые будут баллотироваться на выборах в сентябре.

По словам наблюдателей, такая чрезвычайная явка была связана с недавно принятым законом о национальной безопасности в Гонконге.

Высшие представители Пекина в Гонконге назвали праймериз "незаконными" и обвинили организаторов в сговоре с иностранными государствами для "серьезной провокации" избирательной системы Гонконга. Также их обвинили в краже личных данных избирателей.

"Цель организатора Бенни Тай и оппозиционного лагеря заключается в том, чтобы захватить власть в Гонконге и провести гонконгскую версию "цветной революции", – заявил китайский представитель, отвечающий за реализацию закона о нацбезопасности в Гонконге.

Такое заявление поддержала глава Гонконга Кэрри Лэм, которая сообщила, что действия демократических сил могут быть направлены против закона о борьбе с мятежами и будут расследованы.

"Если целью этих так называемых праймериз является достижение большинства (в Законодательном совете, – ред), чтобы противодействовать политической инициативе правительства Гонконга, то это попадает в категорию подрыва государственной власти. В настоящее время это один из четырех пунктов, который преследуется законом о нацбезопасности", – заявила Лэм.

Она подчеркнула, что пока неизвестно, действительно ли праймериз нарушили закон. Глава города предупредила, что в случае, если нарушения будут найдены, то "безусловно, будут основания для ответа".

Лэм также сказала, что правительство получило "большое количество жалоб" на праймериз, включая опасения о нарушении правил социального дистанцирования.

30 июня президент Китая Си Цзиньпин подписал скандальный закон, который по словам правозащитников, эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова.