Европейский суд отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple

Решение о штрафе Еврокомиссия вынесла еще в 2016 году в пользу властей Ирландии.

В среду, 15 июля, Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для компании Apple в 13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.

"Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, так как Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение положений европейских норм по конкуренции", – говорится в судебном решении.

В суде решили, что Еврокомиссия ошибочно объявила о том, что Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE) получили особое экономическое преимущество и госпомощь в Ирландии.

Такое судебное решение может стать прецедентом для пересмотра других крупных штрафов Еврокомиссии в отношении мировых IT-гигантов, включая Google, Microsoft, Intel. При том что для ЕС деньги в период коронакризиса крайне нужны.

В 2016 году Еврокомиссия взыскала с Apple 13 млрд евро в пользу властей Ирландии. Огромная сумма взыскана в качестве возмещения потерь, которые ирландская экономика понесла из-за недоначисленных компании налогов.

Позже министр финансов Ирландии Паскаль Донохью заявил, что Apple перевела на специальный счет 14,3 млрд евро, 1,32 млрд евро из которых составили проценты за просроченные платежи, чтобы компенсировать неоправданные налоговые льготы.