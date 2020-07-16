В России передумали проводить 26 июля шествие "Бессмертного полка"

Акция может быть назначена на 2 или 3 сентября.

В России шествие "Бессмертного полка", ранее уже переносившееся из-за пандемии коронавируса с 9 мая на 26 июля, в этот день не состоится. Об этом сообщили организаторы акции.

Новую дату шествия пока не назначили. Решение примут позднее после нормализации эпидемиологической обстановки в РФ.

Российские чиновники отметили, что шествие можно провести только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты, в том числе социальной дистанции,

"Это противоречит духу "Бессмертного полка", так как это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", – рассказала сопредседатель Центрального штаба "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Издание "Ведомости" сообщает, что акция может быть назначена на 2 или 3 сентября.

В России шествие "Бессмертного полка" в 2020 году провели пока только в онлайн-формате. Россиянам предлагали в соцсетях выложить фотографии своих родственников, участвовавших в войне.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" в день ВМФ РФ 26 июля.