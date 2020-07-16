Мыльные пузыри могут заменить пчел при опылении растений, – ученые

Эта методика особенно актуально сейчас, когда в мире очень остро стоит проблема массовой гибели пчел.

Методику опыления плодовых деревьев с помощью мыльных пузырей разработала группа ученых из Японского института перспективных научных исследований и технологий. Об этом сообщила ВВС.

Ученые сначала разработали крошечный дрон, который, зависая над деревьями, осыпал пестики цветков пыльцой. Однако дрон, несмотря на свои миниатюрные размеры, часто повреждал цветки. Поэтому решили использовать мыльные пузыри, которые касаются цветков мягко, не повреждая их.

Понимая, что обычное мыло будет слишком токсичным для цветов, ученые разработали так называемые "химически функционализированные" мыльные пузыри, каждый из которых может содержать до 2000 пыльцевых зерен.

В эксперименте у 95% опыленных таким образом цветков грушевого дерева завязались плоды.

Такую же эффективность имеет и метод ручного опыления (руками, на которые надеты меховые перчатки). Однако пузырьковый метод имеет больше потенциальных преимуществ в плане возможной автоматизации и сокращения расхода пыльцы.

Его недостатком считается большой объем отходов, а также то, что ветер и дождь могут разрушить усилия по опылению.

Ученые считают, что эти недостатки можно преодолеть с помощью специальной планировки садов и более точного управления движением дронов. Они уже провели испытания дрона с пузырьковым пистолетом, который "поражал" цветки с расстояния двух метров с вероятностью 90%.

Результаты исследования были опубликованы в журнале iScience.

Напомним, изменеия в экологии имеют не только негативные последствия (как гибель пчел). В частности, в Арктике наблюдается резкое увеличение концентрации фитопланктона, что увеличивает количество углекислого газа, поглощаемого Северным Ледовитым океаном.