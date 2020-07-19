Кокаиновые "зерна". В Италии задержали необычную партию наркотиков под видом кофе
Наркоторговцы запаковали кокаин внутрь 500 зерен кофе. Однако их выдала упаковка, на которой было написано имя мафиозного босса из "Джона Уика"
Итальянская полиция перехватила необычную партию наркотиков – зерна кофе, заполненные кокаином. Об этом сообщает Euronews.
Посылку, отправленную из Медельина (Колумбия), обнаружили в миланском аэропорту. Ее отправители сильно постарались – около 500 зерен кофе были разрезаны, заполнены кокаином и после заклеены темно-коричневой лентой. Всего упаковка весом 2 кг содержала 150 грамм наркотика.
Хотя кокаин был тщательно замаскирован, контрабандистов выдала упаковка "наркокофе". На пакетах с зернами было написано имя "Сантино д'Антонио" - мафиозного босса из боевика "Джон Уик".
Конечным адресатом посылки значилась табачная лавка во Флоренции. Полиция проследила за наркотиками и задержала 50-летнего мужчину, который пришел их забрать.
Напомним, в конце июля в Италии в порту Салерно обнаружили рекордную партию амфетаминов из Сирии. Стоимость 84 миллиона таблеток весом около 14 тонн в полиции оценили в 1 млрд евро. Силовики допускают, что наркотики изготовили боевики ИГИЛ, а распространять их должна была местная мафия.