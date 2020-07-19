Наркоторговцы запаковали кокаин внутрь 500 зерен кофе. Однако их выдала упаковка, на которой было написано имя мафиозного босса из "Джона Уика"

Итальянская полиция перехватила необычную партию наркотиков – зерна кофе, заполненные кокаином. Об этом сообщает Euronews.

Посылку, отправленную из Медельина (Колумбия), обнаружили в миланском аэропорту. Ее отправители сильно постарались – около 500 зерен кофе были разрезаны, заполнены кокаином и после заклеены темно-коричневой лентой. Всего упаковка весом 2 кг содержала 150 грамм наркотика.

Хотя кокаин был тщательно замаскирован, контрабандистов выдала упаковка "наркокофе". На пакетах с зернами было написано имя "Сантино д'Антонио" - мафиозного босса из боевика "Джон Уик".

Конечным адресатом посылки значилась табачная лавка во Флоренции. Полиция проследила за наркотиками и задержала 50-летнего мужчину, который пришел их забрать.

Напомним, в конце июля в Италии в порту Салерно обнаружили рекордную партию амфетаминов из Сирии. Стоимость 84 миллиона таблеток весом около 14 тонн в полиции оценили в 1 млрд евро. Силовики допускают, что наркотики изготовили боевики ИГИЛ, а распространять их должна была местная мафия.