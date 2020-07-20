Трамп заявил, что США победили в двух мировых войнах

Президент США также не считает, что флаг Конфедерации – расистский, он представляет Юг страны.

Президент США Дональд Трамп против переименования военных баз, названных в честь генералов армии Конфедерации времен Гражданской войны. По его словам, благодаря этим базам страна одержала победу в двух мировых войнах.

В интервью Fox News при обсуждении предложения переименовать базы Трамп сказал: "Мы выиграли две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли на этих военных базах. Нет, я не собираюсь менять их названия".

Так он сказал о Форт-Брэгге (штат Северна Каролина) и Форте Роберта Ли Вирджиния).

Форт-Брэгг

Эти базы названы в честь Брэкстона Брэгга и Роберта Эдварда Ли, которые были генералами армии Конфедеративных Штатов Америки.

Трамп также не считает, что флаг Конфедерации является расистским. "Когда люди гордо размахивают флагом Конфедерации, речь не идет о расизме. Они любят свой флаг, он представляет Юг страны", – заявил он и добавил, что этот флаг никак не оскорбляет его лично.

Президент сказал, что его не обижает и слоган "Black Lives Matter", он считает, что это свобода слова. "Но мы не можем отменить всю нашу историю. Мы не должны забывать, что Север и Юг сражались, иначе мы снова будем сражаться", – считает Трамп.

Напомним, Трамп объявил, что из-за пандемии COVID-19 будет проводить телефонные предвыборные митинги вместо традиционных.