Лукашенко назначил посла в США впервые за 12 лет

Минск и Вашингтон заявили о возможности возвращения послов еще в сентябре 2019 года.

В понедельник, 20 июля, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил замминистра иностранных дел Олега Кравченко послом в США впервые за 12 лет.

Об этом сообщает БелТА.

Стоит также отметить, что Лукашенко назначил послов в Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан.

В феврале 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео приехал в Беларусь, где встретился с президентом Лукашенко. А в сентябре 2019 года стороны заявили о возможности возвращения послов.

В начале мая президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Беларусь и лично белорусский президент Александр Лукашенко находятся под американскими санкциями с 2004 года, когда Конгресс Соединенных Штатов принял "Акт о демократии в Беларуси".