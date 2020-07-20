Кризис в Тауэре: впервые за 600 лет будут увольнять дворцовых стражей

Из-за пандемии коронавируса замок-музей был закрыт для посещений и столкнулся с нехваткой средств

100 миллионов фунтов стерлингов – именно столько не хватает знаменитому лондонскому Тауэру для нормального функционирования. Поэтому, впервые за шесть сотен лет бывшая тюрьма, а ныне музей, может столкнуться с увольнениями. Об этом пишет Daily Mail.

Из-за пандемии Тауэр был закрыт для посетителей и работники музея, так называемые "дворцовые стражи" остались без работы. И теперь им грозят массовые увольнения. Впервые за 600 лет.

Бифитеры в парадной форм/Фото: Instagram yedabrazenglishteacher

История самого Тауэра насчитывает 900 лет. Стражи появились там в 1485 году. Ранее они охраняли заключенных. Сейчас водят экскурсии, следят за воронами, которых здесь целая стая. Существует поверье, что, если птицы покинут Тауэр, на Англию обрушится несчастье, поэтому в целях предосторожности им подрезали крылья. И за ними тщательно следят.

Также стражи охраняют знаменитые драгоценности Британской империи. Для посетителей сокровищница открыта с XVII века. Среди драгоценных камней, украшающих короны, державы и скипетры, — которыми до сих пор пользуются члены королевской семьи во время торжественных церемоний, — можно увидеть самый крупный в мире граненый бриллиант высокого качества, Куллинан I.

Страж Тауэра по имени Рэнди с ручной белкой в непарадной форме/Фото: Instagram beefeaterandy

В особо торжественных случаях они облачаются в роскошные костюмы времен династии Тюдоров: алые камзолы, отделанные золотом и увенчанные белоснежными плоеными воротниками. В обычные же дни они одеты в темно-синие с красной отделкой мундиры Викторианской эпохи. Английских стражей нередко называют бифитерами (Beefeaters), или мясоедами. Это прозвище, вероятнее всего, появилось во времена голода, когда лондонцы недоедали, а дворцовая стража регулярно получала паек говяжьего мяса. Этим английская корона обеспечивала себе надежную охрану.

Страж Тауэра в парадной форме на экскурсии с туристами/Фото: Instagram beefeaterandy

Стражи получают 24 000 фунтов стерлингов в год, проживают в Тауэре вместе со своими семьями. Всего их 37, все они бывшие военные с опытом работы более 22 года. Предстоящими возможными увольнениями они возмущены, так как являются хранителями традиций и символами города, наряду с самим Тауэром и тысячи людей приезжают в Лондон, чтобы сфотографироваться с ними.

По слухам, двух стражей уже уволили.