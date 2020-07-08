Коронавирусная безработица: массовых увольнений ждут уже и в Букингемском дворце
Сотрудникам уже заморожена зарплата, будут начаты "консультации" об изменении пенсионных схем.
Над штатом Букингемского дворца, главной резиденции королевы Великобритании, нависла угроза серьезных сокращений, сообщила газета The Daily Telegraph.
Причина – пандемия коронавируса, из-за которой королева уже несколько месяцев не живет в дворце и пока не собирается туда возвращаться, а сам дворе практически закрыт для посетителей.
В результате доходы Royal Collection Trust (RCT), организации, за счет которой финансируется в том числе и персонал дворца, катастрофически сократились. Ожидалось, что в этому году они составят 77 млн фунтов стерлингов, но по факту будут не более 13 млн. Сообщается, что даже после отмены карантина, меры по социальному дистанцированию и прочие ограничения не позволят доходам вернуться на прежний уровень.
В рамках плана по сокращению расходов уже начата программа добровольного сокращения штата самого RCT. Сотрудникам дворца заморожена зарплата, будут начаты "консультации" об изменении пенсионных схем.
Люди, работающие в Букингемском дворце, уверены в том, что королева появится в Лондоне нескоро. С марта она и ее муж принц Филипп находятся в самоизоляции в Виндзорском замке (воскресная резиденция) под Лондоном, окруженные всего двумя десятками слуг. Она планирует провести лето в Балморале (летняя резиденция в Шотландии), а затем вернется в Виндзор.
Лорд Пил, являющийся Королевским управляющим, написал, обращаясь к персоналу дворца: "Эти решения были непростыми и являются результатом тщательного рассмотрения и изучения всех вариантов. К сожалению, реальность такова, что мы переживаем беспрецедентные времена, требующие от нас реагировать беспрецедентными способами".
Напомним, 13 июня, королева Елизавета II официально отметила свой день рождения. Вопреки традициям военный парад в Лондоне у Букингемского дворца не проводился. В Виндзоре она приняла поздравления от валлийских гвардейцев, которые прошли маршем в честь дня рождения монарха. Солдаты соблюдали дистанцию – 2,2 метра друг от друга.
А 1 июня королева впервые с начала самоизоляции совершила верхом конную прогулку.