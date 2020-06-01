Снова в седле: Елизавета ІІ выехала на конную прогулку впервые с начала карантина
2020-06-01 10:32:53
До сегодняшней прогулки королева соблюдала строгий режим самоизоляции
Королева Великобритании выехала на публичную прогулку верхом и позировала для фото впервые с начала карантина в стране и начала ее самоизоляции в Виндзорском замке. Об этом пишет Mirror.
Самоизоляция королевы началась 19 марта. Она записала несколько видеообращений к подданным, но не появлялась на публике, не покидала Виндзор и даже с любимыми правнуками общалась исключительно по видеосвязи.
Фото: Wireimage
94-летняя Елизавета совершила небольшую прогулку на 14-летнем черном жеребце по имени Балморал Ферн.
Королева была в своей обычной "униформе" для верховой езды – светлых брюках, удобных ботинках, пиджаке, перчатках и цветном шелковом платке из своей богатой коллекции платков. Каталась королева без сопровождения и без защитной маски.
Елизавета на прогулке в 2007 году с главным грумом Терри Пендри
Инсайдеры сообщают, что королева и ранее каталась верхом, но не нарушая правил карантина: оседланную лошадь оставляли для нее в конюшне и она никого не брала с собой на прогулку, чтобы не свести контакты с другими людьми к минимуму.
Как ранее писал Фокус:
- Девять портретов королевы Елизаветы II, сделанных, когда ей было 37 лет, выставлены на аукцион William George & Co в Питерборо, графство Кембриджшир. Снимки предназначались для канадских банкнот и марок. Снимки королевы в тиаре, серьгах и бриллиантовом ожерелье сделал придворный фотограф Энтони Бакли в 1967 году.
- На традиционной церемонии награждения в Букингемском дворце королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет вручала награды в перчатках. Об этом свидетельствуют фотографии, на которых британская королева в длинных белых перчатках прикалывает награды.