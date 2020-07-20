В Китае опровергли слова британского министра о "принудительной стерилизации" уйгуров

Пекин настаивает, что в Синьцзяне нет никаких концентрационных лагерей.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Китай в "грубых и вопиющих" нарушениях прав человека в отношении уйгурского населения в автономном районе Синьцзян. Об этом сообщает ВВС.

По словам британского министра, сообщения о насильственной стерилизации и широком преследовании мусульманской группы "напоминает о чем-то, чего уже давно не видели". Рааб также добавил, что Великобритания будет работать со своими союзниками, чтобы принять соответствующие меры.

В свою очередь, посол Китая в Великобритании Лю Сяомин заявил, что все разговоры, связанные с концентрационными лагерями, являются фейковыми. Он отметил, что к уйгурам относятся так же, как и к другим этническим группам в стране.

"В Синьцзяне нет таких концентрационных лагерей, но есть много поддельных обвинений против Китая", – заявил китайский посол.

По информации правозащитников, за последние несколько лет Китай отправил в "трудовые лагеря" Синьцзяна до миллиона уйгуров.

Ранее Китай отрицал существование лагерей, а потом навал их необходимой мерой в борьбе с терроризмом после сепаратизма в регионе Синьцзян.

Также недавно Китай обвинили в принуждении уйгурских женщин к стерилизации, а также снабжении их противозачаточными средствами в явной попытке сократить население. По этому поводу ООН уже ведет расследование.

В своем интервью британский министр не стал называть сложившуюся ситуацию в Синьцзяне геноцидом.

"Каким бы ни был юридический ярлык, ясно то, что грубые, вопиющие нарушения прав человека продолжаются", – подытожил Рааб.

Китай и США обменялись санкциями из-за репрессий против уйгуров в Синьцзяне. Китайская сторона ввела санкции против должностных лиц США и потребовала не вмешиваться во внутренние дела Пекина.