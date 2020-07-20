Гранатометы и бронемашины: мексиканский наркокартель снял угрожающее видео

Наркокартель "Халиско", один из самых влиятельных в мире, показал на видео свою боевую мощь

Видео стало распространяться по соцсетям. Об этом пишет The Yucatan Times.

Журналисты считают, что эта демонстрация силы адресована мексиканским властям, которые не слишком успешно сражаются с бандой.

На видео видно несколько десятков мужчин в камуфляже и бронежилетах, которые стоят у бронемашин военного образца, потрясают оружием и выкрикивают боевые кличи.

Автомобили оснащены мигалками и пулеметами. А мужчины кричат "Pura gente del Señor Mencho" (Элитная группа Эль Менчо), "Puro Grupo Elite" (Элита) и "Viva El Señor de los Gallos" (Слава сеньору Лос Галлос).

Таким образом они приветствуют своего лидера, Немезио "Эль Менчо" Осегера, одного из самых влиятельных наркобаронов страны. "Они посылают четкое сообщение, что в основном они, а не Лопес Обрадор, правят Мексикой", - сказал Майк Вигил, бывший руководитель центра международных операций Управления по борьбе с наркотиками США.

"Картель нового поколения Халиско" (Cártel de Jalisco Nueva Generación – сокр. CJNG) считается самой мощной преступной группировкой Мексики, наряду с картелем Синалоа, который ранее возглавлял заключенный в тюрьму знаменитый мафиози Хоакин "Эль Чапо" Гусман.

Групповое фото боевиков картеля "Халиско"/Фото: скриншот

Картель "Халиско" специализируется на убийствах людей, траффике наркотиков из Южной Америки в США, занимаясь вербовкой сотрудников полицейских управлений по всей стране с целью получить от них информацию и с их помощью прикрыть свои масштабные преступные деяния.

Хотя неизвестно, где было снято данное видео, в соцсетях считают, что это Томатлан, штат Халиско в Мексике.