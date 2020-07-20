Британия пересмотрит соглашение с Гонконгом об экстрадиции

Такое решение последовало после того, как Китай принял новый закон о национальной безопасности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что договоренность с Гонконгом об экстрадиции подозреваемых в преступлениях будет изменена на фоне обострения отношений с Китаем. Такое решение последовало после того, как Китай принял новый закон о национальной безопасности.

Об этом сообщает BBC.

В Гонконге уже начались первые задержания по новому китайскому закону о спецслужбах, который противоречит китайско-британским договоренностям относительно передачи Гонконга под юрисдикцию Китая в 1997 году.

Согласно соглашению об экстрадиции, правительства двух стран должны выдавать друг другу подозреваемых в совершении преступлений. На фоне подавления Китаем протестов, Британия опасается, что выданных подозреваемых могут репрессировать по политическим соображениям.

Как пишет издание, правительство Великобритании упростило процедуру выдачи вида на жительство для почти трех миллионов жителей Гонконга в ответ на действия китайских властей.

Китай, в свою очередь, обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела КНР и пообещал принять "ответные решительные меры", если Британия выйдет из соглашения.

Соглашение об экстрадиции между Великобританией и Гонконгом действовало почти 30 лет. Отмечается, что подобные договоренности уже приостановила Австралия, которая опасается, что подозреваемых в преступлениях гонконгцев могут вывезти в Китай и приговорить к пожизненному заключению.

Напомним, 30 июня президент Китая Си Цзиньпин подписал скандальный закон, который по словам правозащитников, эффективно ограничит протесты в Гонконге и свободу слова.