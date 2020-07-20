В ответ на действия Госдепа, Кадыров заявил, что принял вызов и опубликовал в соцсети свое фото с пулеметами в руках

В Госдепартаменте США заявили о внесении главы Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список из-за его причастности к нарушению прав человека. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни", – говорится в сообщении.

Помимо главы Чечни, санкции распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.

Читайте также: В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

"Мы будем призывать страны со схожими взглядами принимать аналогичные меры", – заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кадыров уже отреагировал на заявление американского внешнеполитического ведомства.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!", – написал глава Чечни в своём Telegram-канале, разметив там же свою фотографию с пулеметами в руках.

Напомним, 18 июля Рамзан Кадыров обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленсокого "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".

У Зеленского отреагировали на пост Кадырова, указав, что его заявление не нуждается в обязательной официальной реакции.