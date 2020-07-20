Парламент Египта проголосовал за военную интервенцию в Ливию

Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет выступает за мирное решение конфликта в Ливии, но не будет сидеть, сложа руки, наблюдая за действиями, которые угрожают его национальной безопасности

Парламент Египта уполномочил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси направить войска в соседнюю Ливию, аргументировав такое решение необходимостью защиты национальной безопасности страны.

Об этом сообщает Egypt Today.

"Палата представителей Египта уполномочила президента Абделя Фаттаха ас-Сиси "принять необходимые меры" для защиты национальной безопасности, дав "зеленый свет" президенту для отправки войск в Ливию", – говорится в сообщении.

Голосование было проведено в ходе закрытого заседания, на котором присутствовали только члены парламента и генеральный секретариат палаты.

Согласно статье 152 египетской конституции, прежде чем объявить войну или направить свои силы на чужие территории, государство должно получить одобрение парламента.

Накануне Сиси заявил, что Египет всегда поддерживал мирное решение конфликта в Ливии путем проведения переговоров между ливийскими группировками. Тем не менее, отметил он, Египет не будет сидеть сложа руки, наблюдая за действиями, которые угрожают его национальной безопасности.

"У Египта самая сильная армия в регионе и в Африке", – сказал Сиси.

Он также отметил, что Египет вмешается в конфликт "только по просьбе ливийцев", а в случае введения войск, их будут возглавлять лидеры племен с ливийским флагом.

Как отмечает АР, такой шаг может привести к прямой конфронтации между Египтом и Турцией, которые поддерживают разные стороны в войне в Ливии. В настоящее время эта страна разделена между правительством на востоке во главе с Халифом Хафтаром и правительством национального согласия (ПНС) в Триполи на западе.

Египет поддерживает восточные ливийские силы, а Турция поддерживает силы в Триполи.

В мае ПНС Ливии при поддержке армии Турции захватили стратегическую военную базу "Эль-Ватыя" ("Ватийе"), которую контролировали силы Хафтара.