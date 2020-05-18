В Ливии правительственные силы захватили один и уничтожили три российских ЗРПК "Панцирь"

Правительственные войска заняли авиабазу "Ватийе" на западе Ливии

Правительственные войска Ливии при поддержке армии Турции захватили стратегическую военную базу "Ватийе", которую контролировали силы мятежного генерала Халифа Хафтара (его поддерживает Россия), об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

Видео и фото результатов атаки и захваченной техники показал местный блогер и активист Фарадж Шитав. В частности, он сообщил, что в числе военных трофеев оказался и зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1Э" российского производства.

Агенство "Анадолу" также сообщило об уничтожении трех таких установок правительственными войсками Ливии за 48 часов. Первые два комплекса российского производства были выведены из строя в районе авиабазы "Ватийе", а еще один уничтожен авиаударом к югу от города Сирт.

Как сообщает турецкое агентство, авиабаза "Ватийе" на западе Ливии долгие годы использовалась сторонниками Халифы Хафтара в качестве плацдарма для ударов по столице Триполи. Авиабаза была основана американцами еще в 1942 году и первоначально носила название "Укбе бин Нафи". В 2014 году ее захватили сторонники Хафтара. Отмечается, что при бегстве они оставили ракетные установки, военный транспорт и большое количество боеприпасов.

Недавно эксперты ООН, которые следят за соблюдением международных санкций странами мира, впервые официально подтвердили пребывания в Ливии от 800 до 1200 бойцов российской частной военной компании "Вагнера". Они воюют на стороне генерала Хафтара и пытаются помочь ему захватить власть в стране.

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