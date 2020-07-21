Евросоюз с трудом согласовал план по спасению экономики на 750 млрд евро

Основные дебаты разгорелись вокруг суммы безвозмездных грантов для наиболее пострадавших от пандемии стран.

Лидеры Евросоюза согласовали программу по экономическому восстановлению из-за пандемии коронавируса в размере 750 млрд долларов. Об этом сообщает The Guardian.

Главам стан ЕС удалось достичь согласия лишь на пятый день саммита, который стал самым продолжительным за последние два десятилетия. Саммит был настолько продолжительным, что двое глав государств – премьер Люксембурга Ксавье Беттель и его ирландский коллега Микал Мартин, успели слетать домой и вернуться обратно.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о завершении переговоров, написав коротко в Twitter: "Сделка!".

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры, продолжавшиеся более 90 часов, были "достойными" и в этот раз ЕС нельзя обвинить в "слишком мало, слишком поздно".

Во время ожесточенных дебатов разошлись во мнении поводу разовых экономических стимулов север и юг, а также восток и запад. "Бережливая четверка", куда вошли Нидерланды, Австрия, Швеция и Дания, согласилась поддержать политику займов. В ответ Германия, Франция, Италия и Испания снизили объемы безвозмездных грантов наиболее пострадавшим от пандемии странам с 500 до 390 млрд евро.

План, примиривший 27 представителей стран ЕС, принадлежал главе Европейского совета. Он предложил выплатить 390 млрд евро в виде безвозмездных грантов, а еще 360 млрд евро в виде кредитов из нового фонда экономической реконструкции.

"Бережливая четверка" требовала, чтобы изначальное предлагаемые ЕС 500 млрд евро грантов были сокращены до 350 млрд евро. Против выступали Франция, Германия, Италия и Испания.

Предложение Шарль Мишеля, после двух часов переговоров с лидерами обеих сторон, получило единодушную поддержку.

"Этот фонд восстановления действительно является историческим изменением и историческим шагом Европы", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета.