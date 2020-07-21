Илон Маск впервые вошел в пятерку богатейших людей мира, – Forbes

За минувшие сутки состояние Маска увеличилось на $5,1 млрд за счет роста акций производителя электромобилей Tesla и достигло $74,2 млрд.

Маск, состояние которого выросло на 7,35%, в списке сейчас расположился между основателем Facebook Марком Цукербергом (состояние $90,3 млрд) и бывшим гендиректором Microsoft Стивом Балмером ($72,2 млрд). Таковы данные оценки состояний миллиардеров в реальном времени.

Лидером рейтинга остается глава Amazon Джефф Безос ($189 млрд). Причем его состояние за сутки выросло сразу на $13 млрд (7,41%).

Напомним, 15 июля Forbes опубликовал свежий рейтинг самых богатых людей планеты. Тогда в топ-10 впервые попал Илон Маск, в середине марта занимавший 31-е место.

Посольство Украины в США пригласило Маска посетить родину советского конструктора Евгения Королева – Житомир. Накануне Маск у себя в Twitter сообщил, что пообщался с семьей Королева и назвал его "одним из лучших".