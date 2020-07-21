Россия вмешивалась в результаты референдума о независимости Шотландии в 2014 году, — разведка

Парламентский комитет по разведке и безопасности Британии (ISC) заявил, что администрация президента России Владимира Путина занимается "враждебным иностранным вмешательством".

Комитет парламента Великобритании опубликовал документ, в котором говорится о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии в 2014 году. Об этом сообщает Sky News.

Так, в комитете по деятельности служб разведки и безопасности парламента Великобритании утверждают, что Россия пыталась повлиять на голосование во время референдума.

В документе со ссылкой на "комментарии, которые заслуживают на доверие", говорится, что она организовала кампанию по оказанию влияния на референдум о независимости Шотландии.

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Интересно, что буквально недавно в интервью журналистам посол России в Британии Андрей Келин заявил, что российская сторона интересуется лишь развитием связи с шотландским бизнесом.

Напомним, на референдуме, который состоялся 18 сентября 2014 года, шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства.

Тогда "против" независимости проголосовали 2 001 926 человек (55%), в то время как "за" - 1 617 989 человек (45%). При этом, явка на референдуме была рекордной и составила 84,5%. Идею больше всех поддержал округ Глазго ("да" – 53,5%, 194779 человек).

Напомним, ранее сообщалось, что в случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости.