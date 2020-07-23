В США убийце Джорджа Флойда предъявили новые обвинения

В США прокуратура предъявила новые обвинения уже бывшему офицеру полиции Дереку Шовину, которого называют виновником гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Теперь Шовина обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает NBC News.

"Дереку Шовину, бывшему полицейскому Миннеаполиса, которого обвиняют в гибели Джорджа Флойда, объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов", – говорится в сообщении. По словам прокуроров, также подозрение в уклонении от уплаты налогов объявили его жене Келли Шовин, которая уже подала на развод.

Пару, в частности, обвиняют в том, что не подали свои налоговые декларации за 2016, 2017 и 2018 годы. Также некоторые средства, которые пара получила в последние годы не были указаны как доходы. Общий налоговый долг Дерека и его жены составляет 37 868 долларов США.

Напомним, Дерека Шовина обвиняют в убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийстве по неосторожности. 25 мая в Миннеаполисе при задержании афроамериканца Джорджа Флойда он задушил его коленом. При этом умерший повторял, что не может дышать.

В тюрьме в Миннесоте охранять экс-полицейского Дерека Шовина поручили белым надзирателям. Их темнокожие коллеги увидели в этом решении дискриминацию и подали в суд.